Илия II: Великолепные фильмы Эльдара Шенгелая всегда будут напоминать обществу об истине

07.08.2025 14:07





«Великий представитель нашего поколения, Эльдар Шенгелая, покинул этот бренный мир и стал обитателем вечности», — говорится в соболезновании Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



Католикос-Патриарх отмечает, что будут вознесены молитвы за Эльдара Шенгелая, чтобы Господь упокоил его бессмертную душу в обителях праведных и дал ему покой в лоне Авраама.



Всем, и, конечно же, нам, больно расставаться с великой личностью, обладавшей выдающимся творческим даром. Но в этом мире остаётся его труд — его великолепные фильмы, которые различными способами всегда будут напоминать обществу ту истину, что настоящий смысл жизни заключается в служении добру.



Господин Эльдар, как и многие представители поколения, прошедшего через период атеизма, прожил сложную внутреннюю жизнь, к которой добавилось тяжёлое испытание — расставание с дочерью. Эта великая боль и поиски смысла жизни привели его к Богу, и он стал верующим христианином. А важнее этого в человеческой жизни ничего нет.



Мы возносим молитвы за Эльдара, чтобы Господь упокоил его бессмертную душу в обителях праведных и дал ему покой в лоне Авраама. А его сердечной подруге и супруге, госпоже Нели, его детям, другим членам семьи, близким и почитателям пусть Господь дарует внутренний покой и духовную силу молиться за господина Эльдара», — говорится в соболезновании Католикоса-Патриарха всея Грузии.







