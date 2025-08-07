|
Члены движения «Проспект Руставели» почтили память граждан, погибших в войне 2008 года
07.08.2025 14:41
Лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе почтил память погибших в августовской войне 2008 года на братском кладбище Мухатгверди:
«Мы хотим ещё раз сказать: Грузия – страна героев. Никто не сможет поставить нас на колени. Мы всегда будем бороться за нашу свободу. Нам не перед кем извиняться! Наши герои, как Анцухелидзе, так и другие, всегда будут героями. Никто и никогда не сможет принизить их. Мы здесь, чтобы отдать дань уважения и ещё раз склонить перед ними головы…
Я не собираюсь никого судить. Я знаю одно: Грузия – страна героев и всегда будет страной героев. Никакое правительство, будь то Иванишвили или любое другое, не может этого изменить. Именно поэтому эти люди – герои, а мы здесь», — сказал Бурчуладзе.
Прошло 17 лет с начала августовской войны, в ходе погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 служащих Министерства внутренних дел и 224 мирных жителя. Общее число раненых и пострадавших гражданских лиц и военнослужащих – 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих.
