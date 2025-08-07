Эльдар Шенгелая похоронен в Дидубийском пантеоне

07.08.2025 17:55





Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая похоронен в Дидубийском пантеоне.



Гражданская панихида Эльдара Шенгелая проходила в Сионском кафедральном соборе.



Эльдар Шенгелая скончался в возрасте 92 лет.



Кинорежиссёр получил высшее образование во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве. В 1957–1959 годах работал на киностудии «Мосфильм». В 1960 году перешёл на киностудию «Грузия-фильм». Дебют в кино состоялся в 1963 году, фильм «Белый караван» снят вместе с Тамазом Мелиава. Следующей работой Шенгелая стала экранизация повести Давида Клдиашвили «Микела» (1964). Позже, в 1977 году, он вернулся к творчеству Клдиашвили и снял фильм «Мачеха Саманишвили» (1977). Известность Шенгелая принёсло сотрудничество с драматургом Резо Габриадзе. Вместе они создали комедийные фильмы «Необыкновенная выставка» (1968) и «Чудаки» (1973).



В 1988 году кинорежиссеру было присвоено звание Народного артиста СССР, а в 1998 году он был награждён премией имени Шота Руставели. В 2013 году он был награждён Золотым орденом Святого Георгия, а в 2022 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Тбилиси.





