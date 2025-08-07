Хвича Кварацхелия в числе номинантов на «Золотой мяч» 2025 года

07.08.2025 18:03





Один из лидеров сборной Грузии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия официально номинирован на «Золотой мяч» 2025 года — главную индивидуальную награду.



В числе 30 номинантов Кварацхелия был выдвинут организатором премии «Золотой мяч» — France Football.



Хвича Кварацхелия стал игроком «Пари Сен-Жермен» в январе 2025 года, перейдя в «Наполи» из французского клуба и выиграв Лигу чемпионов в мае.



24-летний грузинский футболист находится среди номинантов на «Золотой мяч» уже во второй раз. В 2023 году он занял 17-е место.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





