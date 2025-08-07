Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Хвича Кварацхелия в числе номинантов на «Золотой мяч» 2025 года


07.08.2025   18:03


Один из лидеров сборной Грузии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия официально номинирован на «Золотой мяч» 2025 года — главную индивидуальную награду.

В числе 30 номинантов Кварацхелия был выдвинут организатором премии «Золотой мяч» — France Football.

Хвича Кварацхелия стал игроком «Пари Сен-Жермен» в январе 2025 года, перейдя в «Наполи» из французского клуба и выиграв Лигу чемпионов в мае.

24-летний грузинский футболист находится среди номинантов на «Золотой мяч» уже во второй раз. В 2023 году он занял 17-е место.


