Папа Римский поздравил Илию II с Днём Ангела

07.08.2025 18:31





Папа Римский Лео XIV поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с Днём Ангела.



Как отмечается в поздравительном письме Папы Римского, Католикос-Патриарх всея Грузии много лет верно служил Церкви.



Поздравительное письмо Папы Римского обнародовала Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.



«Его Святейшеству и Блаженнейшему Илие II, Католикосу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхетско-Тбилисскому и Митрополиту Бичвинтскому и Цхум-Абхазскому.



Литургический праздник Вашего небесного покровителя, день памяти великого пророка Илии, даёт мне радостную возможность выразить свою духовную близость Вашему Святейшеству и Православной Церкви всея Грузии в день Вашего тезоименитства.



Молюсь о том, чтобы Небесный Отец щедро даровал вам благословения — как вашему служению, так и лично вам, кто на протяжении многих лет верно служит Церкви, вверенной вам для попечения, и активно содействует укреплению единства между людьми во Господе, Который «есть мир наш» (Еф. 2:14). Да будет ваше служение и впредь зримым знаком того общения, исполненного любви, которое «всё покрывает, всему верит, на всё надеется и всё переносит» (1 Кор. 13:7) — во славу Бога Отца.



Дорогой брат, с новым сердечным приветствием, посылаю Вам братские объятия мира и сердечно прошу Ваше Святейшество помянуть меня в Ваших молитвах. Папа Лео XIV», — говорится в поздравлении.





