В Уреки завершился чемпионат Грузии по пляжному волейболу среди юношей и девушек, в котором принимали участие спортсмены, родившиеся в 2009–2010 годах.



В турнире приняли участие 24 пары девушек и 10 пар юношей.



Победительницами среди девушек стали Мариам Бежуашвили и Текла Чеишвили из Кутаиси, которые в финале обыграли команду из Самтредиа. Бронзовые медали завоевала команда «Болниси 1».



Среди юношей чемпионами стали Андриа Матитаишвили и Мераб Кереселидзе из команды «Батуми 2», которые в финале одержали победу над «Панамба 2» из Тбилиси. Бронзу среди юношей выиграла команда «Батуми 1».



Турнир был организован Национальной федерацией волейбола Грузии, и, как заявляют организаторы, его целью является популяризация пляжного волейбола в стране и вовлечение талантливых и перспективных детей в этот вид спорта.





