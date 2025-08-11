Инсаф Алиев, задержанный во время акций протеста по обвинению в насилии, начал голодовку

По заявлению адвоката Айхана Хасанлы, обвиняемый в групповом насилии Инсаф Алиев в знак протеста начал голодовку. Адвокат пишет об этом в соцсети.



Согласно его заявлению, у Инсафа Алиева проблемы со здоровьем, и он нуждается в приеме медикаментов. Он отмечает, что, несмотря на обещание доставить медикаменты, «до сих пор по-прежнему ограничен его доступ к необходимым лечебным средствам».



«Узник совести Инсаф Алиев начал голодовку.



Я недавно побывал у него. По предоставленной им информации: вчера Инсаф Алиев заявил, что в их камере были нечеловеческие и негуманные условия, в частности, большое количество тараканов. После этого Алиев и его сокамерники были переведены из камеры № 186 в камеру № 248. В новой камере не было воды, а канализация была забита. Они не могли мыть руки и умываться, а также мыть посуду, из-за чего не могли принимать пищу и фактически был ограничен доступ к питанию.



Инсаф Алиев обратился к уполномоченным лицам за помощью, но в течение пяти часов не было никакого реагирования. Все это время питание и гигиена оставались проблемой. В конце концов, он стал стучать ногой в дверь в надежде, что кто-нибудь откликнется и предложит помощь, но вместо этого был составлен акт о нарушении порядка. В тот же вечер Алиев был переведен в изолятор на 5 дней – в одиночную камеру.



Стоит отметить, что у Инсафа Алиева есть проблемы со здоровьем, и ему требуются медикаменты и уколы в два дня раз. Несмотря на обещание, что лекарства принесут, он по-прежнему имеет ограниченный доступ к необходимым медицинским препаратам.



Перед тем, как его перевели в одиночную камеру, Алиев пытался объяснить, что из-за состояния здоровья ему необходимо забрать из камеры лекарства и личные вещи. Вместо этого на него надели наручники и применив силой (фактически, таща) отвели в изолятор.



До этого, когда он отметил, что в его новой камере ограничен доступ к воде и неисправна канализация, Алиев был временно возвращен в камеру № 186, где только что были проведены дезинфекционные работы. В камере стоял сильный химический запах, из-за чего Инсаф Алиев дважды почувствовал себя плохо и его пришлось отвести к врачу.



Инсаф Алиев в знак протеста начал голодовку.



Аппарат народного защитника уже проинформирован и в курсе дела», – написал адвокат.



Для справки, Инсаф Алиев был задержан на акции протеса и обвиняется в групповом насилии. Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.





