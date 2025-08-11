Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Член «Лело»: У нас трёхкомпонентный метод борьбы


11.08.2025   17:48


«Мы очень принципиальны, выступаем за бескомпромиссную борьбу по всем основным пунктам, на всех фронтах», — заявил Григол Гегелия, член «Лело».

По его словам, протест необходимо поддерживать и расширять.

«В то же время все остальные инструменты, включая де-факто выборы, должны быть использованы как инструмент борьбы. Конечно, мы также продолжаем работать на международной арене. У нас трёхкомпонентный метод борьбы, в рамках которого мы используем все возможные инструменты, чтобы ослабить и нанести ущерб злодейскому режиму, который открыто сдал Грузию России. Что касается кандидата в мэры, мы находимся на завершающей стадии переговоров и вскоре представим общественности нашего кандидата, который будет бороться за возвращение наших городов, за возвращение Тбилиси и других городов, и, конечно же, за возвращение наших сёл», — заявил Гегелия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна