Член «Лело»: У нас трёхкомпонентный метод борьбы

11.08.2025 17:48





«Мы очень принципиальны, выступаем за бескомпромиссную борьбу по всем основным пунктам, на всех фронтах», — заявил Григол Гегелия, член «Лело».



По его словам, протест необходимо поддерживать и расширять.



«В то же время все остальные инструменты, включая де-факто выборы, должны быть использованы как инструмент борьбы. Конечно, мы также продолжаем работать на международной арене. У нас трёхкомпонентный метод борьбы, в рамках которого мы используем все возможные инструменты, чтобы ослабить и нанести ущерб злодейскому режиму, который открыто сдал Грузию России. Что касается кандидата в мэры, мы находимся на завершающей стадии переговоров и вскоре представим общественности нашего кандидата, который будет бороться за возвращение наших городов, за возвращение Тбилиси и других городов, и, конечно же, за возвращение наших сёл», — заявил Гегелия.





