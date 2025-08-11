Грузинский актер примет участие в съемках голливудского фильма

11.08.2025 19:44





Торнике Гогричиани объявлен среди актерского состава американского фильма Matchbox. Картина увидит свет в 2026 году на платформе Apple TV.



Детали. Коллегами Гогричиани будут именитые актеры, в том числе Джон Сина. СогласноIMDB, грузинский актер сыграет роль персонажа по имени Eastbrook. Более подробной информации пока обнаружить не удалось.



Фильм. О нем тоже доступно мало деталей. Если верить изданию Variety, картина будет повествовать о компании друзей детства. Им нужно будет остановить всемирную катастрофу и при этом заново ощутить свою дружбу.



Торнике Гогричиани. Принимал участие во многих известных грузинских проектах. Снимался и в американских — в том числе фильме Extraction 2.





