Грузинский актер примет участие в съемках голливудского фильма


11.08.2025   19:44


Торнике Гогричиани объявлен среди актерского состава американского фильма Matchbox. Картина увидит свет в 2026 году на платформе Apple TV.

Детали. Коллегами Гогричиани будут именитые актеры, в том числе Джон Сина. СогласноIMDB, грузинский актер сыграет роль персонажа по имени Eastbrook. Более подробной информации пока обнаружить не удалось.

Фильм. О нем тоже доступно мало деталей. Если верить изданию Variety, картина будет повествовать о компании друзей детства. Им нужно будет остановить всемирную катастрофу и при этом заново ощутить свою дружбу.

Торнике Гогричиани. Принимал участие во многих известных грузинских проектах. Снимался и в американских — в том числе фильме Extraction 2.


