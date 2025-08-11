В ЕСПЧ направлено дело 19 журналистов и операторов

11.08.2025 19:47





Речь идёт о событиях марта 2023 года, когда попытка партии «Грузинская мечта» принять так называемый «российский закон» вызвала массовый общественный протест. Во время освещения акций силовики препятствовали работе представителей СМИ, применяли физическое насилие, изымали и повреждали технику.



Расследованием занималась Специальная следственная служба, однако в 2025 году её упразднили, а дела передали в прокуратуру. До этого ведомство лишь частично удовлетворило требования «Медиаомбудсмена» – статус пострадавших получили только 12 журналистов, тогда как девятерых в этом статусе отказались признать без убедительных аргументов.



На данный момент ни один полицейский не был установлен и привлечён к ответственности. Следствие не допросило ни одного силовика, причастного к инцидентам.



В жалобе в ЕСПЧ указывается, что были нарушены гарантированные Европейской конвенцией права:



право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6);



свобода выражения мнения (ст. 10);



свобода собраний и объединений (ст. 11);



право на эффективные средства правовой защиты (ст. 13).



Заявителями по делу выступают журналисты и операторы из телеканалов «Пираели», «Формула», «Мтавари», онлайн-изданий «Публика», «Батумелеби», on.ge и радио «Свобода».



В «Медиаомбудсмене» считают, что дело «российского закона» стало одним из звеньев системного давления и насилия в отношении СМИ в Грузии, а оценка Европейского суда будет иметь особое значение для сохранения демократических ценностей в стране.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





