В Грузии произошло землетрясение
13.08.2025 11:38
По сообщению Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 3 км к востоку от Цалка.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:08 по тбилисскому времени. Мощность землетрясения составила 3,1 магнитуды (ML).
