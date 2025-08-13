В Грузии произошло землетрясение

13.08.2025 11:38





По сообщению Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 3 км к востоку от Цалка.



Подземные толчки были зафиксированы в 10:08 по тбилисскому времени. Мощность землетрясения составила 3,1 магнитуды (ML).





