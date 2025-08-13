В Грузии откроется баскетбольная школа НБА

13.08.2025 13:30





С 10 по 14 сентября для молодежи в возрасте от 6 до 18 лет откроется первый осенний молодежный лагерь баскетбольной школы NBA, а полноценная программа стартует 29 сентября. Регистрация доступна на сайте: www.nbabasketballschool.ge.



13 августа 2025 года Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и дочерняя компания JBS Academy — «JBS Basketball» — объявили о начале многолетнего сотрудничества. В рамках этого партнерства в Грузии открывается первая официальная баскетбольная школа NBA.



«NBA Баскетбольная школа Грузия» расположена в Тбилиси и предлагает молодежи (в возрасте от 6 до 18 лет) образовательную программу по развитию навыков в баскетболе, которая включает отработку техники, тренировки и игры 5х5, а также занятия по жизненным навыкам. Программа начнется с вводного лагеря, который пройдет с 10 по 14 сентября, после чего с 29 сентября стартует полный курс. Регистрация уже доступна на сайте: www.nbabasketballschool.ge.



«Для нас большая честь поделиться с Грузией ценностями и культурой NBA, — заявил основатель JBS Academy Леван Ахвледиани. — Для нас это не просто программа — это возможность для каждого ребенка исполнить мечту, тренироваться как профессионал, почувствовать свою значимость и поверить, что однажды он тоже сможет попасть в NBA и играть там».



«Открытие первой баскетбольной школы NBA в Грузии отражает богатую историю и разнообразную баскетбольную культуру страны, — отметил старший директор по баскетболу NBA в Европе и на Ближнем Востоке Хенри Уткюм. — В сотрудничестве с JBS Basketball School мы рассчитываем помочь юным игрокам продолжить развитие и освоить важные ценности, которые помогут им добиться успеха».



Учебная программа NBA Basketball School, разработанная для развития игроков, а также для предоставления родителям, тренерам и организациям лучших знаний, создана департаментом международных баскетбольных операций NBA при консультациях с действующими и бывшими тренерами, игроками и специалистами по развитию игроков NBA.



С 2017 года баскетбольные школы NBA открылись в Аргентине, Австралии, Бразилии, Китае, Доминиканской Республике, Египте, Франции, Германии, Греции, Индии, Италии, Японии, Кувейте, Ливане, Литве, Мексике, Марокко, Польше, Португалии, Катаре, Испании, Швейцарии, ОАЭ и Уругвае.



Для получения актуальной информации о баскетбольной школе NBA в Грузии следите за страницами @nbabasketballschool_georgia и NBA Basketball School Georgia.



Грузинские болельщики также могут следить за NBA на Facebook и Instagram, загрузить приложение NBA, чтобы получать последние новости, обновления, результаты, статистику, календарь, видео и другую информацию, а также приобрести новую продукцию NBA на сайте NBAStore.eu.





