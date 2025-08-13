Объявлен открытый конкурс на должность директора Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя

Напомним, что срок полномочий нынешнего директора Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя, Владимира Татишвили, истекает в ноябре текущего года. Попечительский совет Общественного вещателя объявил открытый конкурс на должность директора Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя.Согласно требованиям конкурса, кандидат на должность директора должен быть гражданином Грузии, обладать общественным признанием и доверием. Кандидат должен иметь степень магистра или эквивалентную ей академическую квалификацию, не менее 10 лет опыта работы, в том числе не менее 3 лет на руководящей должности, а также не менее 5 лет опыта работы в области журналистики, защиты прав человека и/или научно-педагогической деятельности. Конкурсант должен представить документы, подтверждающие соответствие этим требованиям.Открытый конкурс пройдет в два тура. Помимо вышеуказанных документов, для первого тура любой кандидат должен представить заявление (с указанием контактных данных) на имя Попечительского совета Общественного вещателя, а также следующие документы: резюме (CV), копию документа, удостоверяющего личность, мотивационное письмо, справку об отсутствии нахождения под следствием или в местах лишения свободы, а также письменное подтверждение о том, что кандидат ознакомлен с требованиями статьи 23 закона Грузии «О вещании» в части конфликта интересов.Кандидаты должны представить нотариально заверенные копии документов в Общественный вещатель по адресу: г. Тбилиси, ул. Анны Политковской, № 31, либо отправить сканированные копии оригиналов документов на электронную почту [email protected] в период с 13 августа 2025 года по 11 сентября 2025 года включительно.По результатам изучения и отбора представленной кандидатами документации будут определены участники второго тура, которые должны будут направить на электронную почту [email protected] своё видение управления Аджарским телевидением и радио Общественного вещателя (объёмом не более двух страниц).С участниками второго тура будет проведено собеседование. Дата проведения второго тура, а также результаты первого и второго туров будут объявлены дополнительно Попечительским советом.Кроме того, Попечительский совет утвердил порядок проведения голосования для определения кандидата на должность директора Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя.Напомним, что срок полномочий нынешнего директора Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя, Владимира Татишвили, истекает в ноябре текущего года.





