Хвича Кварацхелия завоевал свой первый титул в новом сезоне — «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка Европы

14.08.2025 10:52





Обладатель Кубка чемпионов «Пари Сен-Жермен» встретился в матче за Суперкубок Европы с победителем Лиги Европы — «Тоттенхэмом». Основное время, завершившееся со счётом 2:2, переросло в серию пенальти, в которой парижане одержали победу 4:3 и завоевали первый трофей нового сезона.



Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе парижан и дважды мог отличиться: на 8-й минуте он пробил по воротам, но защитники помешали, а на 35-й минуте после его передачи Усман Дембеле имел шанс забить, однако промахнулся.



«Тоттенхэм» действовал острее в атаке и на 39-й минуте открыл счёт — атаку англичан завершил Микки ван де Вен, выведя лондонцев вперёд.



На 48-й минуте французский клуб пропустил второй мяч — его автором стал Кристиан Ромеро, и ПСЖ оказался в сложной ситуации.



На 60-й минуте Кварацхелия заменили. «Пари Сен-Жермен» был близок к поражению в борьбе за второй трофей после победы на клубном чемпионате мира, но финальный штурм принёс результат: на 85-й минуте Ли Кан Ин сократил разрыв, а на 90+4-й минуте Гонсалу Рамуш восстановил равновесие.



Для выявления победителя была назначена серия пенальти, которую лучше исполнили парижане — 4:3, и они стали обладателями Суперкубка Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





