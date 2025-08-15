Национальная библиотека Грузии намерена приобрести редчайшее издание «Божественной комедии»

15.08.2025 11:55





Национальная библиотека Грузии намерена пополнить свою коллекцию редчайшим экземпляром «Божественной комедии» Данте Алигьери. Об этом сообщает агентство bm.ge, изучившее документацию по планируемой закупке.



Речь идет о книге, отпечатанной во Флоренции в 1481 году под редакцией гуманиста Кристофоро Ландино. Это издание относится к категории инкунабул – первопечатных книг, вышедших до 1 января 1501 года, в первые десятилетия после изобретения Иоганном Гутенбергом станка. Их тиражи обычно не превышали нескольких сотен экземпляров, поэтому каждый сохранившийся фолиант сегодня представляет огромную историческую ценность.



Книга представляет второе печатное издание «Божественной комедии»; первое появилось в 1472 году. Особую ценность этому экземпляру придают гравюры выдающегося мастера эпохи Возрождения Баччо Бальдини, созданные по рисункам Сандро Боттичелли.



В настоящее время издание принадлежит французскому антиквару Жану-Батисту де Пруяру. Для его приобретения Национальная библиотека Грузии запрашивает упрощенную закупку на сумму 110 тысяч евро.

После покупки раритет планируют передать в Музей книги при Национальной библиотеке. Там уверены, что он станет «культурным символом мирового уровня» и заметно укрепит авторитет музея на международной арене.



«Тот факт, что Национальная библиотека Грузии имеет возможность приобрести инкунабулу 1481 года, имеет историческое значение. Она займет достойное место в уникальной коллекции Музея книги», – говорится в пояснительной записке к закупке.



Музей книги действует в Тбилиси с 2017 года и является крупнейшим на Кавказе. В его фондах до 19 тысяч старинных и редких изданий. Главная жемчужина коллекции – первая книга, изданная на грузинском языке: грузино-итальянский словарь, напечатанный в Риме в 1629 году в типографии, основанной при участии просветителя Никифора Чолакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





