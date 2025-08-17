|
Грузинские паратяжелоатлеты завоевали семь медалей на Кубке мира
17.08.2025 15:15
Сборная Грузии завоевала семь медалей на Кубке мира по параатлетике в Чили: две золотые, две серебряные и три бронзовые.
Обе золотые медали на счету Акакия Джинчарадзе (+107 кг). В личном зачёте он поднял 246 кг и стал чемпионом, а также завоевал ещё одно золото, подняв в сумме трёх попыток 721 кг.
Два серебра завоевала Мака Квинчия (+86 кг), две бронзы — Георгий Лацабидзе (+107 кг) и одна бронза у
Яго Горгодзе.
