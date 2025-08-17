Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские паратяжелоатлеты завоевали семь медалей на Кубке мира


17.08.2025   15:15


Сборная Грузии завоевала семь медалей на Кубке мира по параатлетике в Чили: две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Обе золотые медали на счету Акакия Джинчарадзе (+107 кг). В личном зачёте он поднял 246 кг и стал чемпионом, а также завоевал ещё одно золото, подняв в сумме трёх попыток 721 кг.

Два серебра завоевала Мака Квинчия (+86 кг), две бронзы — Георгий Лацабидзе (+107 кг) и одна бронза у
Яго Горгодзе.






