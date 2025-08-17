Леван Гелбахиани получил «Золотого леопарда» за лучшую актёрскую работу в фильме Don’t Let the Sun.

17.08.2025 15:27







Леван Гелбахиани на кинофестивале Locarno Film Festival получил «Золотого леопарда» за лучшую актёрскую работу в фильме Don’t Let the Sun.



На вручении награды актер говорил о протестах, проходящих в Грузии, и о политических заключённых:



«Пока я стою здесь и наслаждаюсь этим моментом, мои друзья и коллеги уже более 260 дней протестуют на улицах Тбилиси против попытки восстановить европейский путь Грузии. Молодые люди, такие же, как я, рискуют своей жизнью ради лучшего будущего. Такие, как наш коллега Андро Чичинадзе, уже 8 месяцев находятся в незаконном заключении вместе с более чем 65 политзаключёнными и множеством невинных людей разных социальных слоёв.



К сожалению, мы живём в вихре авторитаризма по всему миру. Ненависть, разделение и дегуманизация охватили все уголки планеты. И мы, как художники, я верю, обязаны говорить, сопротивляться и выступать словами: «Свобода Палестине!», «Слава Украине!», «Гаумарджос независимая Грузия!»» — сказал Леван Гелбахиани.



Стоит отметить, что специальное упоминание жюри на кинофестивале Locarno также получил фильм Александре Коберидзе «DRY LEAF».



Фильм также получил приз кинокритиков Fipresci:



«Мы, жюри FIPRESCI, стремимся выделить фильмы, которые заново определяют значение кино. Фильм-победитель сочетает в себе традиции немого кино с более популярными аспектами кинопроизводства и, как следствие, вызывает эмоциональное доверие зрителя даже тогда, когда изображение иное». Поздравляем автора и творческую группу с этим успехом!".







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





