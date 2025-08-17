|
Детское «Евровидение» пройдет в Тбилиси
17.08.2025 16:25
В Тбилиси 13 декабря состоится детский конкурс песни «Евровидение-2025» — с этой целью из резервного фонда правительства будет выделено 8 164 280 лари, что подтверждает 1261-е постановление правительства от 6 августа.
Минкультуры Грузии получит для проведения мероприятия 8 млн лари, а Минэкономики и устойчивого развития — 164 280 лари.
Минкультуры обязано перечислить средства Staring Georgia для финансирования мероприятий, предусмотренных планом действий.
За мероприятия, предусмотренные планом действий по организации детского «Евровидения-2025», отвечают:
Министерство культуры и туризма Грузии;
Администрация туризма Грузии;
Государственное агентство специальной связи;
Министерство здравоохранения;
МВД Грузии;
ООО «Спортмшенсервис»;
Служба управления чрезвычайными ситуациями;
мэрия Тбилиси.
По совместному решению правительства Грузии, ООО «Общественного вещателя» (ОВГ) и Европейского вещательного союза (EBU), детское «Евровидение-2025» планируется провести в Тбилиси 13 декабря 2025 года.
Напомним, на «Евровидении-2024» победу одержал Андрия Путкарадзе.
