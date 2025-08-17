Детское «Евровидение» пройдет в Тбилиси

17.08.2025 16:25





В Тбилиси 13 декабря состоится детский конкурс песни «Евровидение-2025» — с этой целью из резервного фонда правительства будет выделено 8 164 280 лари, что подтверждает 1261-е постановление правительства от 6 августа.



Минкультуры Грузии получит для проведения мероприятия 8 млн лари, а Минэкономики и устойчивого развития — 164 280 лари.



Минкультуры обязано перечислить средства Staring Georgia для финансирования мероприятий, предусмотренных планом действий.



За мероприятия, предусмотренные планом действий по организации детского «Евровидения-2025», отвечают:



Министерство культуры и туризма Грузии;

Администрация туризма Грузии;

Государственное агентство специальной связи;

Министерство здравоохранения;

МВД Грузии;

ООО «Спортмшенсервис»;

Служба управления чрезвычайными ситуациями;

мэрия Тбилиси.

По совместному решению правительства Грузии, ООО «Общественного вещателя» (ОВГ) и Европейского вещательного союза (EBU), детское «Евровидение-2025» планируется провести в Тбилиси 13 декабря 2025 года.



Напомним, на «Евровидении-2024» победу одержал Андрия Путкарадзе.





