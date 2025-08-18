|
В Грузии призвали население и волонтеров подключаться к проекту по управлению популяцией бездомных собак и кошек
18.08.2025 14:56
Власти Грузии призвали население и волонтеров подключаться к проекту по управлению популяцией бездомных собак и кошек.
Заявление опубликовано Национальным агентством продовольствия.
Ведомство призвало сообщать о местонахождении бродячих животных по специальной горячей линии (15 01). Обещают, что по сигналу специальные бригады будут выезжать на место, чтобы забрать животных в приюты для вакцинации, регистрации, кастрации-стерилизации. После этих процедур и карантина, животных будут возвращать в "естественную среду обитания".
Это пилотный проект, и на этом этапе охватывает только регионы Аджарии, Имерети и Кахети. Выделенные ресурсы рассчитаны на вакцинацию и стерилизацию на первом этапе 9 тысяч бездомных собак и кошек.
