В Грузии призвали население и волонтеров подключаться к проекту по управлению популяцией бездомных собак и кошек

18.08.2025 14:56





Власти Грузии призвали население и волонтеров подключаться к проекту по управлению популяцией бездомных собак и кошек.



Заявление опубликовано Национальным агентством продовольствия.



Ведомство призвало сообщать о местонахождении бродячих животных по специальной горячей линии (15 01). Обещают, что по сигналу специальные бригады будут выезжать на место, чтобы забрать животных в приюты для вакцинации, регистрации, кастрации-стерилизации. После этих процедур и карантина, животных будут возвращать в "естественную среду обитания".



Это пилотный проект, и на этом этапе охватывает только регионы Аджарии, Имерети и Кахети. Выделенные ресурсы рассчитаны на вакцинацию и стерилизацию на первом этапе 9 тысяч бездомных собак и кошек.





