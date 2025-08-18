Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии призвали население и волонтеров подключаться к проекту по управлению популяцией бездомных собак и кошек


18.08.2025   14:56


Власти Грузии призвали население и волонтеров подключаться к проекту по управлению популяцией бездомных собак и кошек.

Заявление опубликовано Национальным агентством продовольствия.

Ведомство призвало сообщать о местонахождении бродячих животных по специальной горячей линии (15 01). Обещают, что по сигналу специальные бригады будут выезжать на место, чтобы забрать животных в приюты для вакцинации, регистрации, кастрации-стерилизации. После этих процедур и карантина, животных будут возвращать в "естественную среду обитания".

Это пилотный проект, и на этом этапе охватывает только регионы Аджарии, Имерети и Кахети. Выделенные ресурсы рассчитаны на вакцинацию и стерилизацию на первом этапе 9 тысяч бездомных собак и кошек.


