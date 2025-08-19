Православная церковь празднует Преображение Господне

Православная церковь празднует Преображение Господне 19 августа. По случаю праздника в храмах по всей Грузии будут пройдут службы.



Согласно религиозному учению, праздник Преображения Господня входит в число 12 величайших праздников. Согласно религиозной литературе, его особенность — в том, что на горе Фавор Иисус Христос явил свое божественное величие трем своим ученикам — Петру, Иакову и Иоанну.



Согласно Евангелию, Моисей и Илия-Пророк, пришедшие в это время к Спасителю с небесной славой, рассказали о страстях и страданиях, которые ожидали его в Иерусалиме. После апостолы увидели облако с молниями, из которого раздался голос Божий:



«Сей есть сын Мой, в котором Я добродетель». Послушайте это» (Матфея XVII, 5).



Ученики, испуганные этим зрелищем, склонили головы, увидев перед собой только Иисуса. Он предупредил будущих апостолов, чтобы они никому не рассказывали эту историю, пока Сын Божий не воскреснет из мертвых.



В Иерусалиме ежегодно совершаются три видимых чуда: схождение небесного огня на Пасху, крещение Господне (19 января), поворот реки Иордан и появление облака на горе Фавор 19 августа — в ночь Преображения Господня.





