Грузинский теннисист Басилашвили выиграл первый матч на Открытом чемпионате в США

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл свой первый матч в квалификационном раунде Открытого чемпионата США.



Спортсмен в трех сетах встречался с бельгийцем Готье Онкленом (218-е место в рейтинге), и одержал победу — 7:6, 5:7, 6:1.



На следующем этапе, 20 августа, Басилашвили встретится со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером (228-е место в рейтинге).



Чтобы попасть в основную сетку четвертого в этом году турнира Большого шлема, Николозу Басилашвили необходимо выиграть еще два матча на отборочном этапе.



В настоящее время грузинский теннисист занимает 109-е место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов среди мужчин (ATP).





