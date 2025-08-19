|
|
|
Грузинский теннисист Басилашвили выиграл первый матч на Открытом чемпионате в США
19.08.2025 12:24
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл свой первый матч в квалификационном раунде Открытого чемпионата США.
Спортсмен в трех сетах встречался с бельгийцем Готье Онкленом (218-е место в рейтинге), и одержал победу — 7:6, 5:7, 6:1.
На следующем этапе, 20 августа, Басилашвили встретится со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером (228-е место в рейтинге).
Чтобы попасть в основную сетку четвертого в этом году турнира Большого шлема, Николозу Басилашвили необходимо выиграть еще два матча на отборочном этапе.
В настоящее время грузинский теннисист занимает 109-е место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов среди мужчин (ATP).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна