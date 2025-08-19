Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жители Старого Батуми жалуются на квадроциклы и электромобили


19.08.2025   19:12


Несмотря на то, что передвижение на электромобилях разрешено только в Новом бульваре — до территории у дельфинария, нарушения фиксируются и в Старом Батуми.

По данным администрации бульвара Батуми, только в августе 2025 года за нарушение правил движения квадроциклов и электромобилей были оштрафованы 25 человек.

В целом же, за прошедший квартал служба мониторинга выявила 70 различных нарушений, но неизвестно, сколько из них связано именно с несоблюдением правил передвижения.

Заместитель директора администрации Сопо Гужабидзе отмечает, что летом сотрудники службы мониторинга работают в усиленном режиме до полуночи, так как именно в это время количество нарушений резко возрастает.

Запрет на движение мотоциклов, квадроциклов и электромобилей в бульваре действует с 2019 года. Его инициировала администрация после серии инцидентов, когда в результате столкновений с квадроциклами пострадали горожане, в том числе дети.

Исключение сделано только для сотрудников МВД, охраны и администрации, которые используют электромобили для служебного контроля территории.


