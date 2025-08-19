|
Жители Старого Батуми жалуются на квадроциклы и электромобили
19.08.2025 19:12
Несмотря на то, что передвижение на электромобилях разрешено только в Новом бульваре — до территории у дельфинария, нарушения фиксируются и в Старом Батуми.
По данным администрации бульвара Батуми, только в августе 2025 года за нарушение правил движения квадроциклов и электромобилей были оштрафованы 25 человек.
В целом же, за прошедший квартал служба мониторинга выявила 70 различных нарушений, но неизвестно, сколько из них связано именно с несоблюдением правил передвижения.
Заместитель директора администрации Сопо Гужабидзе отмечает, что летом сотрудники службы мониторинга работают в усиленном режиме до полуночи, так как именно в это время количество нарушений резко возрастает.
Запрет на движение мотоциклов, квадроциклов и электромобилей в бульваре действует с 2019 года. Его инициировала администрация после серии инцидентов, когда в результате столкновений с квадроциклами пострадали горожане, в том числе дети.
Исключение сделано только для сотрудников МВД, охраны и администрации, которые используют электромобили для служебного контроля территории.
