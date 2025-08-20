Скончался грузинский бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе

Бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает Общественный вещатель, отмечая, что информацию подтвердили родственники Гачечиладзе.



Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, до 2002 года он был депутатом парламента Грузии 5-го созыва по партийному списку избирательного блока «Союз граждан Грузии». Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию «Новые правые».



После выборов в органы местного самоуправления 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского совета.



В 2004–2008 годах — депутат парламента Грузии 6-го созыва (мажоритарный округ Тбилиси Ваке), избирательный блок «Новые правые». На президентских выборах 2008 года был кандидатом от Объединённой оппозиции на пост президента Грузии и получил 25,7% голосов.



С 7 по 20 июня 2008 года — депутат парламента Грузии 7-го созыва по партийному списку, избирательный блок «Объединённая оппозиция (Национальный совет, Правые)».





