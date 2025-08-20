Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Скончался грузинский бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе


20.08.2025   11:37


Бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает Общественный вещатель, отмечая, что информацию подтвердили родственники Гачечиладзе.

Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, до 2002 года он был депутатом парламента Грузии 5-го созыва по партийному списку избирательного блока «Союз граждан Грузии». Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию «Новые правые».

После выборов в органы местного самоуправления 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского совета.

В 2004–2008 годах — депутат парламента Грузии 6-го созыва (мажоритарный округ Тбилиси Ваке), избирательный блок «Новые правые». На президентских выборах 2008 года был кандидатом от Объединённой оппозиции на пост президента Грузии и получил 25,7% голосов.

С 7 по 20 июня 2008 года — депутат парламента Грузии 7-го созыва по партийному списку, избирательный блок «Объединённая оппозиция (Национальный совет, Правые)».


