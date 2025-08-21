В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани

21.08.2025 10:20





Грузинский музыкант Мамука Чарквиани скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила его сестра, Тако Чарквиани.



С 1995 года он активно выступал на грузинской сцене. Исполнял собственные песни, в основном на стихи своего отца, Джансуга Чарквиани. Выпустил несколько альбомов. Был лауреатом первой премии песенного фестиваля «Лига» в номинации «Грузинская традиционная песня» за песню «Зелёные ветки» (1996), премии за лучшую песню XX века за песню «Вверх и вверх» (1999), номинации «Золотой диск» в номинации «Лучшая песня года» за песни «Ты не моя», «Весна», «Апрель» и «Время матери».



Мамука Чарквиани окончил среднюю школу № 61 в Тбилиси в 1972 году. В 1977 году он окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. В 1977–1979 годах он работал художественным руководителем театра «Метехи». В 1982–1992 годах он был заместителем директора Литературного музея им. Г. Леонидзе. В 1992 году работал советником-консультантом в аппарате президента. С 1993 года продолжил свою музыкальную карьеру.



Награжден премией Всемирной ассоциации грузинских и еврейских женщин, специальным призом Джазового фестиваля за песни «Блюз» и «Женщина на набережной».



