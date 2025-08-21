Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительство закупит медикаменты для больных муковисцидозом, а также увеличится финансирование стационаров


21.08.2025   14:01




Государственная программа лечения редких заболеваний расширяется. По информации Министерства здравоохранения, государство будет закупать для пациентов с цистическим фиброзом (муковисцидозом) ингаляционные препараты, антибиотики, витамины и другие лекарства. Также увеличивается финансирование стационарных услуг для этих пациентов.

Как сообщили в министерстве, министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе лично проинформировал семьи пациентов с муковисцидозом о внесённых изменениях — встречи прошли в Кутаиси и Тбилиси, где подробно обсудили нововведения.

Кроме того, были рассмотрены и другие вопросы, важные для улучшения качества жизни бенефициаров. На встречах с родителями министр акцентировал внимание и на будущих планах в этом направлении. Михаил Сарджвеладзе отметил, что изменения в программе были осуществлены с учётом потребностей пациентов и на основе регулярной коммуникации с их семьями.

По словам министра, Министерство здравоохранения продолжит работу по расширению программы, в том числе — в направлении предоставления услуг физиотерапии и закупки других необходимых препаратов.

Как отметил педиатр, профессор Иване Чхаидзе, такие встречи имеют жизненно важное значение, так как родители пациентов с муковисцидозом могут напрямую обсудить важные для них вопросы с министром и получить ответы непосредственно от него.

Согласно информации Минздрава, в рамках проведённых изменений пациентам будет профинансировано:

• антибиотики — тобрамицин и коломицин;

• комплекс жирорастворимых витаминов (A, D, E, K);

• муколитические растворы (гипертонический раствор) — 3% и 6%;

• комбинированный препарат — ипратропия бромид моногидрат и фенотерола гидробромид;

• ацетилцистеин (муколитическое и отхаркивающее средство);

• урсодезоксихолевая кислота (гепатопротектор).

«Эти препараты значительно улучшат качество жизни пациентов, помогут в контроле заболевания, предотвратят осложнения и повысят эффективность лечения. Обеспечение медикаментами начнётся постепенно — в октябре и ноябре», — заявили в Минздраве.

На встречах присутствовали представители Министерства здравоохранения, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе и врачи.

Муковисцидоз — это прогрессирующее наследственное генетическое заболевание, при котором нарушается выведение выделяемых организмом секретов, что приводит к частым рецидивирующим инфекциям дыхательных путей. Это уже второе изменение в государственной программе редких заболеваний в 2025 году. В июле министерство начало финансирование лечения и исследований для пациентов с рассеянным склерозом, проживающих в регионах. Общий бюджет программы составляет 55 000 000 лари.


