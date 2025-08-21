|
Правительство закупит медикаменты для больных муковисцидозом, а также увеличится финансирование стационаров
21.08.2025 14:01
Государственная программа лечения редких заболеваний расширяется. По информации Министерства здравоохранения, государство будет закупать для пациентов с цистическим фиброзом (муковисцидозом) ингаляционные препараты, антибиотики, витамины и другие лекарства. Также увеличивается финансирование стационарных услуг для этих пациентов.
Как сообщили в министерстве, министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе лично проинформировал семьи пациентов с муковисцидозом о внесённых изменениях — встречи прошли в Кутаиси и Тбилиси, где подробно обсудили нововведения.
Кроме того, были рассмотрены и другие вопросы, важные для улучшения качества жизни бенефициаров. На встречах с родителями министр акцентировал внимание и на будущих планах в этом направлении. Михаил Сарджвеладзе отметил, что изменения в программе были осуществлены с учётом потребностей пациентов и на основе регулярной коммуникации с их семьями.
По словам министра, Министерство здравоохранения продолжит работу по расширению программы, в том числе — в направлении предоставления услуг физиотерапии и закупки других необходимых препаратов.
Как отметил педиатр, профессор Иване Чхаидзе, такие встречи имеют жизненно важное значение, так как родители пациентов с муковисцидозом могут напрямую обсудить важные для них вопросы с министром и получить ответы непосредственно от него.
Согласно информации Минздрава, в рамках проведённых изменений пациентам будет профинансировано:
• антибиотики — тобрамицин и коломицин;
• комплекс жирорастворимых витаминов (A, D, E, K);
• муколитические растворы (гипертонический раствор) — 3% и 6%;
• комбинированный препарат — ипратропия бромид моногидрат и фенотерола гидробромид;
• ацетилцистеин (муколитическое и отхаркивающее средство);
• урсодезоксихолевая кислота (гепатопротектор).
«Эти препараты значительно улучшат качество жизни пациентов, помогут в контроле заболевания, предотвратят осложнения и повысят эффективность лечения. Обеспечение медикаментами начнётся постепенно — в октябре и ноябре», — заявили в Минздраве.
На встречах присутствовали представители Министерства здравоохранения, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе и врачи.
Муковисцидоз — это прогрессирующее наследственное генетическое заболевание, при котором нарушается выведение выделяемых организмом секретов, что приводит к частым рецидивирующим инфекциям дыхательных путей. Это уже второе изменение в государственной программе редких заболеваний в 2025 году. В июле министерство начало финансирование лечения и исследований для пациентов с рассеянным склерозом, проживающих в регионах. Общий бюджет программы составляет 55 000 000 лари.
