MDF отвечает на очередное письмо Антикоррупционного бюро

22.08.2025 14:10





«Фонд развития медиа» (MDF) отвечает на очередное письмо, полученное от Антикоррупционного бюро 11 августа 2025 года, и приводит юридическое обоснование того, почему процесс инспектирования, инициированный этим ведомством – незаконный и является продолжением репрессивных действий властей. Также поясняется почему закон «об иноагентах» не распространяется на организацию:



«Отождествление получения иностранного финансирования с реализацией интересов иностранного государства и начало «инспектирования» с неопределённым юридическим содержанием в связи с совместными критическими заявлениями НПО, а также заявлениями руководителя организации на международных мероприятиях и в грузинских СМИ свидетельствуют о новом этапе репрессий против MDF и направлены на:



• Подавление критического мнения в обществе,

• Наказание MDF за критические оценки демократического регресса в стране,

• Месть сотрудникам MDF,

• Незаконное приостановление деятельности организации.



В письме, направленном в Антикоррупционное бюро, Фонд развития медиа подчёркивает, что деятельность MDF, для которой организация получает финансирование от Европейского союза, правительств стран-членов Европейского союза и других западных доноров, является прозрачной и служит исключительно интересам граждан Грузии и соответствует целям, заявленным правительством Грузии в законодательстве и политических документах. Например:



Программа медиаграмотности MDF направлена ​​на содействие преподаванию медиаграмотности, которая считается приоритетной в законодательстве Грузии, национальной учебной программе, коммуникационной стратегии правительства Грузии и других политических документах, а также на укрепление устойчивости общества.



Программы медиаграмотности MDF предназначены для граждан Грузии – молодежи (школьников, студентов), учителей, студентов, участвующих в программе профессиональной подготовки учителей, а также для тренеров Национальной комиссии по коммуникациям Грузии – регулирующего органа, ответственного за реализацию политики медиаграмотности. Только в 2017–2025 годах более 5000 человек приняли участие в тренингах MDF по медиаграмотности, в том числе около 4000 молодых людей и около 1000 учителей. Образовательная программа подготовки учителей, которую MDF реализует в академическом пространстве с 2019 года, насчитывает около 150 выпускников.



Образовательные ресурсы MDF являются важным ресурсом для обучения медиаграмотности представителей академической сферы (школ, вузов, профессиональных организаций), о чем свидетельствуют учебники MDF, размещенные на веб-портале, созданном при поддержке Информационной системы управления образованием Министерства образования и науки Грузии. В учебнике «Уроки медиаграмотности», разработанном Национальной комиссией по коммуникациям совместно с Детским фондом ООН и Министерством образования и науки Грузии, целью которого является интеграция предмета в формальное образование, в используемой литературе упоминаются учебные ресурсы, созданные MDF.



Во время пандемии, в рамках профилактики и реагирования на COVID-19, MDF совместно с Национальной комиссией по коммуникациям реализовала мероприятия по медиаграмотности в школах в рамках проекта, поддержанного ЮНИСЕФ и Агентством США по международному развитию, в ходе которого прошли обучение 900 школьников, 118 учителей и 140 родителей в 30 городах Грузии, а учителя были оснащены учебными ресурсами по медиаграмотности.



Во время пандемии, чтобы справиться с инфодемией, которая привела к ослаблению мер реагирования общественного здравоохранения, Фонд защиты детей сотрудничал с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и другими представителями системы здравоохранения в вопросах обмена информацией, направленного на своевременное и корректное информирование общественности.



Борьба с дезинформацией, особенно с гибридными угрозами, исходящими из Российской Федерации, также признана ключевым вызовом безопасности Грузии в политических документах, принятых правительством Грузии. Деятельность в этом направлении является одним из основных приоритетов Фонда защиты детей, который способствует выявлению и обнаружению вредоносной информации, анализу используемых методов и укреплению своей устойчивости посредством информирования общественности. Исследования и расследования, проводимые Фондом защиты детей, не только разоблачают информационную войну, развязанную враждебным государством, но и изучают скоординированное недостоверное поведение местных субъектов, цель которых — информировать грузинскую общественность и защищать ее от вредоносного воздействия информационного пространства, предоставляя гражданам возможность сделать осознанный выбор.

Фонд развития медиа призывает Антикоррупционное бюро:



Прекратить репрессивные меры в отношении организации, направленные на пресечение деятельности независимой организации и преследование свободного гражданского общества;

В пределах компетенции Бюро обеспечить приведение подзаконных нормативных актов в соответствие с законодательством Грузии», — говорится в заявлении фонда.





