Физика и математика стали самыми трудными предметами на ЕНЭ-2025 в Грузии

22.08.2025 15:20





Наиболее трудными предметами для абитуриентов на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ) в Грузии в 2025 году оказались физика и математика. Это следует из статистики Национального центра экзаменов и оценок.



Почти треть участников провалила экзамен по физике: из 836 зарегистрированных абитуриентов преодолели порог 72% (608 человек). Средний результат составил 28,9 балла из 63 возможных. Математику не смогли сдать 12,27% участников, а средний балл оказался одним из самых низких среди всех предметов – около 19 из 51.



В то же время гуманитарные и языковые дисциплины показали самые высокие результаты. Обязательный экзамен по грузинскому языку и литературе преодолели 97% абитуриентов (средний балл 40,9 из 60), а литературу по выбору – 98,9% участников (средний балл 43 из 70). По английскому языку порог прошли около 96%, по русскому – 92,5%.



Исключением в этом профиле стали экзамены по общим навыкам на азербайджанском и армянском языках: порог преодолели лишь 76,8% (1558 из 2029 абитуриентов) и 85% (520 из 612) соответственно.



Всего для участия в ЕНЭ-2025 зарегистрировались 39 тыс. абитуриентов – на 8 тыс. меньше, чем годом ранее. Для поступления в вуз необходимо сдать три экзамена: по грузинскому языку и литературе, иностранному языку и одному предмету по профилю будущей специальности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





