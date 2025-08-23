Евробаскет-2025 | Подробный прогноз баскетбольных СМИ

Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела опрос среди аккредитованных на Евробаскет-2025 журналистов по нескольким темам: кто станет чемпионом, кто получит награду MVP, кто станет лучшим бомбардиром и т. д.



В итоге были получены следующие результаты:



Кто победит на Евробаскете?



Сербия – 73,1%

Германия – 10,0%

Франция – 6,2%

Латвия – 3,1%

Греция – 2,3%

Испания – 1,5%



Кто войдет в тройку лучших?



Сербия – 90,8%

Германия – 64,6%

Франция – 52,3%

Латвия – 21,5%

Словения – 18,5%

Испания – 13,8%

Греция – 13,1%

Турция – 6,2%

Финляндия – 5,4%

Италия – 5,4%

Литва – 5,4%



Также упоминается: Грузия – 1,5%



Какая команда может стать сюрпризом турнира?



Финляндия – 23,1%

Латвия – 17,7%

Эстония – 9,2%

Польша – 9,2%

Грузия – 6,9%

Турция – 6,2%

Греция – 4,6%

Италия – 4,6%

Словения – 3,8%

Босния – 3,1%



Также были названы: Израиль – 2,3%; Германия – 1,5%; Великобритания – 1,5%; Исландия – 1,5%; Черногория – 1,5%.



Какая команда может стать самым большим разочарованием?



Испания – 26,9%

Греция – 15,4%

Франция – 11,5%

Словения – 10,0%

Литва – 9,2%

Германия – 6,2%

Турция – 4,6%

Италия – 3,1%

Кипр – 2,3%

Израиль – 2,3%



Также были названы: Босния – 1,5%; Чехия – 1,5%; Сербия – 1,5%.



Кто станет MVP Евробаскета?



Никола Йокич (Сербия) – 72,2%

Франц Вагнер (Германия) – 4,8%

Лука Дончич (Словения) – 4,8%

Богдан Богданович (Сербия) – 2,4%

Денис Шредер (Германия) – 2,4%

Яннис Адетокумбо (Греция) – 2,4%

Кристапс Порзингис (Латвия) – 2,4%

Лаури Маркканен (Финляндия) – 2,4%

Торнике Шенгелия (Грузия) – 1,6%



Кто будет лучшим тренером?



Светислав Пешич (Сербия) – 34,4%

Серджо Скариоло (Испания) – 14,4%

Василис Спанулис (Греция) – 13,6%

Лука Банки (Латвия) – 12,7%

Эргин Атаман (Турция) – 6,8%

Ласи Туови (Финляндия) – 4,2%

Фредерик Фоту (Франция) – 4,2%

Хайко Ранула (Эстония) – 2,5%

Римас Куртинайтис (Литва) – 2,5%

Алекс Мумбру (Германия) – 2,5%



Также номинированы: Игорь Миличич (Польша) – 1,7%; Джанмарко Почечко (Италия) – 1,7%.



Кто станет лучшим бомбардиром?



Лука Дончич (Словения) – 35,2%

Лаури Маркканен (Финляндия) – 20,0%

Яннис Адетокумбо (Греция) – 16,0%

Никола Йокич (Сербия) – 11,2%

Богдан Богданович (Сербия) – 5,6%

Кристапс Порзингис (Латвия) – 2,4%

Франц Вагнер (Германия) – 1,6%

Торнике Шенгелия (Грузия) – 1,6%



Кто будет лучшим связующим?



Никола Йокич (Сербия) – 58,4%

Яннис Адетокунбо (Греция) – 10,4%

Йонас Валанчюнас (Литва) – 7,2%

Альперен Шэньюн (Турция) – 4,0%

Даниэль Таис (Германия) – 2,4%

Лаури Маркканен (Финляндия) – 2,4%

Гога Битадзе (Грузия) – 1,6%

Кристапс Порзингис (Латвия) – 1,6%

Лука Дончич (Словения) – 1,6%

Алекс Сарри (Франция) – 1,6%



Кто станет лучшим ассистентом?



Лука Дончич (Словения) – 30,4%

Денис Шрёдер (Германия) – 22,4%

Никола Йокич (Сербия) – 18,4%

Костас Слукас (Греция) – 4,8%

Василие Мичич (Сербия) – 3,2%

Тео Маледон (Франция) – 2,4%

Алекса Аврамович (Сербия) – 1,6%

Артурс Жагарс (Латвия) – 1,6%

Богдан Богданович (Сербия) – 1,6%

Яннис Адетокунбо (Греция) – 1,6%



Кто станет лучшим молодым баскетболистом?



Алекс Сарри (Франция) – 24,4%

Закари Рисшак (Франция) – 22,1%

Никола Топич (Сербия) – 20,9%

Мика Мууринен (Финляндия) – 7,0%

Марио Сен-Супериор (Испания) – 3,5%

Александрос Самодуров (Греция) – 2,3%

Альмар Атлассон (Исландия) – 2,3%

Билал Кулибали (Франция) – 2,3%





