|
|
|
Евробаскет-2025 | Подробный прогноз баскетбольных СМИ
23.08.2025 15:57
Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела опрос среди аккредитованных на Евробаскет-2025 журналистов по нескольким темам: кто станет чемпионом, кто получит награду MVP, кто станет лучшим бомбардиром и т. д.
В итоге были получены следующие результаты:
Кто победит на Евробаскете?
Сербия – 73,1%
Германия – 10,0%
Франция – 6,2%
Латвия – 3,1%
Греция – 2,3%
Испания – 1,5%
Кто войдет в тройку лучших?
Сербия – 90,8%
Германия – 64,6%
Франция – 52,3%
Латвия – 21,5%
Словения – 18,5%
Испания – 13,8%
Греция – 13,1%
Турция – 6,2%
Финляндия – 5,4%
Италия – 5,4%
Литва – 5,4%
Также упоминается: Грузия – 1,5%
Какая команда может стать сюрпризом турнира?
Финляндия – 23,1%
Латвия – 17,7%
Эстония – 9,2%
Польша – 9,2%
Грузия – 6,9%
Турция – 6,2%
Греция – 4,6%
Италия – 4,6%
Словения – 3,8%
Босния – 3,1%
Также были названы: Израиль – 2,3%; Германия – 1,5%; Великобритания – 1,5%; Исландия – 1,5%; Черногория – 1,5%.
Какая команда может стать самым большим разочарованием?
Испания – 26,9%
Греция – 15,4%
Франция – 11,5%
Словения – 10,0%
Литва – 9,2%
Германия – 6,2%
Турция – 4,6%
Италия – 3,1%
Кипр – 2,3%
Израиль – 2,3%
Также были названы: Босния – 1,5%; Чехия – 1,5%; Сербия – 1,5%.
Кто станет MVP Евробаскета?
Никола Йокич (Сербия) – 72,2%
Франц Вагнер (Германия) – 4,8%
Лука Дончич (Словения) – 4,8%
Богдан Богданович (Сербия) – 2,4%
Денис Шредер (Германия) – 2,4%
Яннис Адетокумбо (Греция) – 2,4%
Кристапс Порзингис (Латвия) – 2,4%
Лаури Маркканен (Финляндия) – 2,4%
Торнике Шенгелия (Грузия) – 1,6%
Кто будет лучшим тренером?
Светислав Пешич (Сербия) – 34,4%
Серджо Скариоло (Испания) – 14,4%
Василис Спанулис (Греция) – 13,6%
Лука Банки (Латвия) – 12,7%
Эргин Атаман (Турция) – 6,8%
Ласи Туови (Финляндия) – 4,2%
Фредерик Фоту (Франция) – 4,2%
Хайко Ранула (Эстония) – 2,5%
Римас Куртинайтис (Литва) – 2,5%
Алекс Мумбру (Германия) – 2,5%
Также номинированы: Игорь Миличич (Польша) – 1,7%; Джанмарко Почечко (Италия) – 1,7%.
Кто станет лучшим бомбардиром?
Лука Дончич (Словения) – 35,2%
Лаури Маркканен (Финляндия) – 20,0%
Яннис Адетокумбо (Греция) – 16,0%
Никола Йокич (Сербия) – 11,2%
Богдан Богданович (Сербия) – 5,6%
Кристапс Порзингис (Латвия) – 2,4%
Франц Вагнер (Германия) – 1,6%
Торнике Шенгелия (Грузия) – 1,6%
Кто будет лучшим связующим?
Никола Йокич (Сербия) – 58,4%
Яннис Адетокунбо (Греция) – 10,4%
Йонас Валанчюнас (Литва) – 7,2%
Альперен Шэньюн (Турция) – 4,0%
Даниэль Таис (Германия) – 2,4%
Лаури Маркканен (Финляндия) – 2,4%
Гога Битадзе (Грузия) – 1,6%
Кристапс Порзингис (Латвия) – 1,6%
Лука Дончич (Словения) – 1,6%
Алекс Сарри (Франция) – 1,6%
Кто станет лучшим ассистентом?
Лука Дончич (Словения) – 30,4%
Денис Шрёдер (Германия) – 22,4%
Никола Йокич (Сербия) – 18,4%
Костас Слукас (Греция) – 4,8%
Василие Мичич (Сербия) – 3,2%
Тео Маледон (Франция) – 2,4%
Алекса Аврамович (Сербия) – 1,6%
Артурс Жагарс (Латвия) – 1,6%
Богдан Богданович (Сербия) – 1,6%
Яннис Адетокунбо (Греция) – 1,6%
Кто станет лучшим молодым баскетболистом?
Алекс Сарри (Франция) – 24,4%
Закари Рисшак (Франция) – 22,1%
Никола Топич (Сербия) – 20,9%
Мика Мууринен (Финляндия) – 7,0%
Марио Сен-Супериор (Испания) – 3,5%
Александрос Самодуров (Греция) – 2,3%
Альмар Атлассон (Исландия) – 2,3%
Билал Кулибали (Франция) – 2,3%
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна