Обвиняемый в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе отказался от присяжных
25.08.2025 18:31
Гела Удзилаури, обвиняемый в заказном насильственном убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе, отказался от присяжных. По словам обвиняемого, он хочет, чтобы дело рассматривал судья.
Ранее прокурор Леван Вепхвадзе ходатайствовал о передаче дела в суд для рассмотрения по существу. Защита же настаивала на том, что дело не расследовано и не подлежит передаче в суд для рассмотрения по существу. Они ходатайствовали о возвращении дела следствию.
Сегодня была пересмотрена мера пресечения. По словам прокурора, собранные по делу доказательства подтверждают, что Удзилаури заказал убийство Джангвеладзе за деньги, уничтожил улики, и нет никаких правовых оснований для его освобождения. Адвокаты ходатайствовали об избрании Геле Удзилаури меры пресечения в виде залога, но судья оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу.
На предварительном слушании также обсуждался вопрос о допустимости доказательств. Подсудимый заявил, что воспользовался правом хранить молчание.
По делу об убийстве Джангвеладзе предъявлены обвинения ещё шестерым, в том числе братьям Давиду и Георгию Микадзе. Им предъявлено обвинение в заказе убийства.
Джангвеладзе был убит на проспекте Чавчавадзе 14 марта. Статья, по которой обвиняется Удзилаури, предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Следующее судебное заседание состоится 8 сентября.
