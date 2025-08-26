|
|
|
Студентами стали более 31 700 абитуриентов
26.08.2025 12:39
По результатам Единых национальных экзаменов 2025 года, право продолжить обучение в высших учебных заведениях получили более 31 700 абитуриентов, что составляет примерно 88% от общего числа экзаменуемых, имеющих право на зачисление.
Согласно информации, опубликованной Национальным центром оценки и экзаменов, более 6500 абитуриентов получили государственный грант.
«В этом году право продолжить обучение в высших учебных заведениях получили более 31 700 абитуриентов, что составляет примерно 88% от общего числа экзаменуемых, имеющих право на зачисление.
В 2025 году профинансировано более 11 600 испытуемых. Более 6 500 абитуриентов получили государственный грант. Из них более 1 000 аппликантов получили 100%-й государственный грант, более 1 400 – 70%-й, а более 4 000 абитуриентов – 50%-й. До 5 000 испытуемых зачислены на финансируемые государством программы высшего образования. Более 1 700 аппликантов продолжат обучение по программам подготовки грузинского языка – финансирование получили более 700 испытуемых.
В 2025 году по всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. В общей сложности на экзамены зарегистрировалось более 80 000 аппликантов, в том числе более 39 000 - на Единые национальные экзамены», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна