Студентами стали более 31 700 абитуриентов

По результатам Единых национальных экзаменов 2025 года, право продолжить обучение в высших учебных заведениях получили более 31 700 абитуриентов, что составляет примерно 88% от общего числа экзаменуемых, имеющих право на зачисление.



Согласно информации, опубликованной Национальным центром оценки и экзаменов, более 6500 абитуриентов получили государственный грант.



В 2025 году профинансировано более 11 600 испытуемых. Более 6 500 абитуриентов получили государственный грант. Из них более 1 000 аппликантов получили 100%-й государственный грант, более 1 400 – 70%-й, а более 4 000 абитуриентов – 50%-й. До 5 000 испытуемых зачислены на финансируемые государством программы высшего образования. Более 1 700 аппликантов продолжат обучение по программам подготовки грузинского языка – финансирование получили более 700 испытуемых.



В 2025 году по всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. В общей сложности на экзамены зарегистрировалось более 80 000 аппликантов, в том числе более 39 000 - на Единые национальные экзамены», - говорится в информации.





