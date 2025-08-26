Основательница изданий Batumelebi/Netgazeti номинирована на премию Вацлава Гавела 2025 года

Основательница изданий Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели представлена в шорт-листе из трех кандидатов на премию Вацлава Гавела в 2025 году.



Победитель будет объявлен на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 29 сентября.



Отборочная комиссия премии Гавела в области прав человека присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами. Комиссия состоит из независимых деятелей в области прав человека. Ее глава — президента ПАСЕ Теодорос Русопулос.



В опубликованном заявлении отмечается, что Мзия Амаглобели «является пионером грузинской журналистики с 2000 года и соучредителем независимых СМИ Batumelebi и Netgazeti».



«Несмотря на политически мотивированное заключение и жестокое обращение после того, как она раскрыла факты нарушений во время протестов, ее мужественные действия помогли привлечь внимание к репрессиям в отношении СМИ и политическим злоупотреблениям, направленным на обеспечение демократического будущего Грузии. Ее арест и последующий приговор в 2025 году сделали ее символом свободы прессы и стойкости перед лицом правительственных репрессий, подчеркнув важную роль журналистов в защите прав человека», — подчеркивают в комиссии.



Среди номинантов — украинский журналист Максим Буткевич и азербайджанский журналист Ульви Гасанли.



Максим Буткевич, Украина



Максим Буткевич — украинский журналист, правозащитник и соучредитель Правозащитного центра «Змина» и радио «Громадське».



«Несмотря на свой пожизненный пацифизм, он вступил добровольцем в Вооруженные силы Украины в начале российского вторжения в 2022 году и стал командиром взвода. Плененный и приговоренный российскими войсками к 13 годам лишения свободы, он перенес более двух лет сурового заключения, прежде чем был освобожден в ходе обмена пленными в октябре 2024 года. Он остается мощным символом мужества и стойкости в защите справедливости и свободы», — отмечается в заявлении.







Ульви Гасанли, Азербайджан



Ульви Гасанли – азербайджанский журналист и директор независимого СМИ Abzas Media с 2016 года.



«С 2011 года он подвергается безжалостным преследованиям со стороны правительства, включая произвольные задержания, пытки и политически мотивированные обвинения. В июне 2025 года Хасанли был приговорен к девяти годам тюремного заключения и в настоящее время содержится в суровых условиях в отдаленной тюрьме, где он подвергается голодовкам и одиночному заключению, продолжая демонстрировать стойкость и приверженность свободе прессы», — пишут авторы.



Заявление президента ПАСЕ



«Сегодня, как никогда ранее, чрезвычайно важно отдать дань уважения женщинам и мужчинам, которые своим мужеством, решимостью и силой показывают нам путь к свободе. Журналисты, в частности, благодаря своему мужеству, решимости и непоколебимой приверженности истине, освещают путь к свободе и справедливости.



Последние годы были действительно самыми худшими для журналистов, став самым разрушительным периодом в истории, с рекордным количеством убитых, раненых и задержанных по всему миру. В мире, где информация имеет жизненно важное значение и часто является предметом споров, их неустанная работа по защите основных прав и раскрытию правды под большим личным риском, разоблачению злоупотреблений и привлечению власти к ответственности служит мощным примером для всех нас. Вацлав Гавел глубоко верил в силу слов и важность журналистики, заявляя, что слова могут изменить историю, а правдивое выражение может разрушить угнетающие режимы», — заявил Русопулос.



Напомним, премия имени Вацлава Гавела в области прав человека присуждается ежегодно ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом «Харта-77». Премия подразумевает денежную сумма в размере 60 000 евро, трофея и диплома.



Премия Гавела в разные годы была присуждена:



Марии Корине Мачадо (2024);

Осману Кавале (2023);

Владимиру Кара-Мурзе (2022);

Марии Калесникавой (2021);

Луджайн Альхатлул (2020);

совместно Ильхаму Тохти и «Молодежной инициативе за права человека» (2019);

Оюбу Титиеву (2018);

Мурату Арслану (2017);

Надежде Мурад (2016);

Людмиле Алексеевой (2015);

Анару Мамедли (2014);

Алесу Беляцкому (2013).

Отметим, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели к двум годам тюремного заключения. Судья Нино Сахелашвили переквалифицировала прежнее обвинение.



24 диппредставительства стран ЕС, Великобритании и Канады, аккредитованных в Грузии, призвали власти Грузии к освобождению основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Послы выступили единым заявлением после того, как был оглашен приговор журналистке.



Напомним, ранее Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени Амаглобели.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели начала голодовку и прекратила ее на 38-й день: медики предупреждали, что состояние ее может ухудшиться в результате отказа от пищи. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии, которая произошла в т.г. «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении (ранее ее перевели туда из клиники Vivamed).



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.





