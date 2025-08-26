|
|
|
Хартия журналистской этики не будет мониторить освещение выборов в СМИ
26.08.2025 17:40
Впервые с 2012 года Хартия журналистской этики откажется от мониторинга освещения выборов в СМИ.
Причина — репрессивные законы и политика «Грузинской мечты», из-за которых организация лишилась доступа к финансированию западных доноров, за счёт которого многие годы реализовывала масштабные проекты по мониторингу медиа.
«Мониторинг медиаконтента, предоставляющий важную информацию для оценки справедливости выборов, необходим и самим СМИ — чтобы выявлять ошибки и в дальнейшем исправлять их.
С использованием методологии, разработанной при поддержке международных экспертов, Хартия впервые провела мониторинг избирательного контента в 2012 году на парламентских выборах, а в последний раз — перед парламентскими выборами 2024 года.
На муниципальных выборах 2021 года Хартия наблюдала за освещением новостей и политических ток-шоу на шести национальных телеканалах и девяти онлайн-медиа.
В настоящее время Хартия продолжает выполнять базовые функции на добровольных началах, в том числе рассматривает жалобы граждан на нарушения профессиональных стандартов. Однако реализовывать проекты и предоставлять журналистскому сообществу и обществу необходимые сервисы организация больше не может».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна