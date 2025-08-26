Хартия журналистской этики не будет мониторить освещение выборов в СМИ

Впервые с 2012 года Хартия журналистской этики откажется от мониторинга освещения выборов в СМИ.



Причина — репрессивные законы и политика «Грузинской мечты», из-за которых организация лишилась доступа к финансированию западных доноров, за счёт которого многие годы реализовывала масштабные проекты по мониторингу медиа.



«Мониторинг медиаконтента, предоставляющий важную информацию для оценки справедливости выборов, необходим и самим СМИ — чтобы выявлять ошибки и в дальнейшем исправлять их.



С использованием методологии, разработанной при поддержке международных экспертов, Хартия впервые провела мониторинг избирательного контента в 2012 году на парламентских выборах, а в последний раз — перед парламентскими выборами 2024 года.



На муниципальных выборах 2021 года Хартия наблюдала за освещением новостей и политических ток-шоу на шести национальных телеканалах и девяти онлайн-медиа.



В настоящее время Хартия продолжает выполнять базовые функции на добровольных началах, в том числе рассматривает жалобы граждан на нарушения профессиональных стандартов. Однако реализовывать проекты и предоставлять журналистскому сообществу и обществу необходимые сервисы организация больше не может».





