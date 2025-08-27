НПО «Сапари»: Целью наложения ареста на наши счета является подавление критических голосов и уничтожение гражданского сектора

27.08.2025 15:13





Союз «Сапари» публикует заявление о наложении ареста на банковские счета 7 НПО. По заявлению союза, информация, обнародованная прокуратурой Грузии, о том, что финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого, в полной мере является безосновательной и клеветнической.



«Сапари» призывает «Грузинскую мечту» немедленно снять арест со своих счетов и «прекратить российские репрессии против собственного народа».



«27 августа, решением Тбилисского городского суда, на основании ходатайства прокуратуры, на счета НПО «Сапари» был наложен арест. В течение 24 лет «Сапари» (прим. ред. «укрытие») работает по вопросу защиты прав женщин и девочек, содействия борьбе против гендерного насилия и равноправию. Мы гордимся тем, что в течение этих лет смогли оказать помощь тысячам женщин и детям в приостановлении насилия против них и в их спасении в целом. Целью нашей деятельности всегда было усиление женщин с социальной, экономической и политической точки зрения. Информация, обнародованная прокуратурой Грузии, о том, что финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого, в полной мере является безосновательной и клеветнической. Против нас нет ни одного доказательства. Указанное решение в очередной раз свидетельствует об усилении репрессий в российском стиле против грузинских неправительственных организаций, целью которых является подавление критических голосов и уничтожение гражданского общества. Сегодня под угрозой демократическое развитие страны и безопасность каждого гражданина, кто защищает свободу и справедливость, кто защищает свободу и независимость Грузии», - говорится в заявлении.



Сегодня Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии о наложении ареста на банковские счета Н(Н)ЮЛ "Фонд гражданского общества", Н(Н)ЮЛ "Международное общество справедливых выборов и демократии" , Н(Н)ЮЛ "Институт развития свободы демократии", Н(Н)ЮЛ "Защитники демократии" , Н(Н)ЮЛ "Демократическая инициатива Грузии", Н(Н)ЮЛ "Сапари" , Н(Н)ЮЛ "Центр социальной справедливости".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





