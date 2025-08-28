Православный мир отмечает Успение Пресвятой Богородиц

28.08.2025 10:10





28 августа православный мир отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с этим в храмах пройдет праздничное богослужение.



Успение Пресвятой Богородицы - один из великих двунадесятых праздников Православной церкви. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном.





