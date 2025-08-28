Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Певица Хатия Церетели, задержанная по факту содействия проституции, пользуется правом хранить молчание


28.08.2025   13:28


Певица Ирма Куртанидзе, также известная как Хатия Церетели, задержанная по факту содействия проституции и предоставлению места для проституции, пользуется правом хранить молчание. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил ее адвокат Автандил Чуашвили.

О деталях адвокат не говорит.

Что касается дела, то в результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для проституции граждан Грузии и Китая, в общей сложности 12 лиц, в том числе Хатию Церетели.

Пока не ясно, когда состоится заседание по вопросу избрания в отношении них меры пресечения. Государственное обвинение намерено ходатайствовать о применении в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, обвиняемые открыли в качестве прикрытия для проституции в Тбилиси салоны китайского массажа, где содействовали проституции и предоставляли место для нее.

Для справки, 12 задержанным предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.


