|
|
|
Певица Хатия Церетели, задержанная по факту содействия проституции, пользуется правом хранить молчание
28.08.2025 13:28
Певица Ирма Куртанидзе, также известная как Хатия Церетели, задержанная по факту содействия проституции и предоставлению места для проституции, пользуется правом хранить молчание. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил ее адвокат Автандил Чуашвили.
О деталях адвокат не говорит.
Что касается дела, то в результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для проституции граждан Грузии и Китая, в общей сложности 12 лиц, в том числе Хатию Церетели.
Пока не ясно, когда состоится заседание по вопросу избрания в отношении них меры пресечения. Государственное обвинение намерено ходатайствовать о применении в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным прокуратуры, обвиняемые открыли в качестве прикрытия для проституции в Тбилиси салоны китайского массажа, где содействовали проституции и предоставляли место для нее.
Для справки, 12 задержанным предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна