Певица Хатия Церетели, задержанная по факту содействия проституции, пользуется правом хранить молчание

28.08.2025 13:28





Певица Ирма Куртанидзе, также известная как Хатия Церетели, задержанная по факту содействия проституции и предоставлению места для проституции, пользуется правом хранить молчание. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил ее адвокат Автандил Чуашвили.



О деталях адвокат не говорит.



Что касается дела, то в результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для проституции граждан Грузии и Китая, в общей сложности 12 лиц, в том числе Хатию Церетели.



Пока не ясно, когда состоится заседание по вопросу избрания в отношении них меры пресечения. Государственное обвинение намерено ходатайствовать о применении в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.



По данным прокуратуры, обвиняемые открыли в качестве прикрытия для проституции в Тбилиси салоны китайского массажа, где содействовали проституции и предоставляли место для нее.



Для справки, 12 задержанным предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.





