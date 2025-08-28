|
Евробаскет 2025 | Сборная Грузии обыграла действующего чемпиона Европы
28.08.2025 18:13
Сборная Грузии провела свой первый матч на Евробаскете-2025 против Испании и убедительно победила действующего чемпиона Европы со счётом 83:69.
Грузия выиграла четыре из шести стартовых матчей на Евробаскете. В 2011 году она победила Бельгию, в 2013 году — Польшу, в 2017 году — Литву, а в 2025 году — Испанию.
Сборная Грузии оказалась в неблагоприятной ситуации перед чемпионатом Европы: капитан команды Торнике Шенгелия взял двухнедельный перерыв из-за аритмии. Его игра против Испании была под вопросом до последнего момента. Однако врачи дали добро, и мы увидели его в стартовом составе — Болдуин, Санадзе, Мамукелашвили, Шенгелия, Битадзе.
На пресс-конференции перед матчем главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло заявил: «Грузия превосходит нас по росту и весу, нам будет сложно остановить их под щитом».
