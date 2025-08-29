|
Микаутадзе отклонил предложение «Брентфорда» — причина в лояльности «Лиону»
29.08.2025 14:26
Попытка «Брентфорда» приобрести Георгия Микаутадзе была приостановлена, поскольку нападающий сохранил лояльность к «Лиону», сообщают несколько французских изданий.
Согласно этим сообщениям, трансферы Микаутадзе и Малика Фофаны пока не состоялись. «Лион», выступающий во французской «Лиге 1», хорошо начал сезон и выиграл оба матча. Однако у клуба по-прежнему есть финансовые проблемы — «Лиону» необходимо срочно мобилизовать около 40 миллионов евро для покрытия своих финансовых обязательств до конца сезона.
Малик Фофана отказался от перехода в «Эвертон». Трансфер Георгия Микаутадзе стал приоритетом для «Лиона» в достижении своей цели, но «Брентфорд» столкнулся с препятствием.
Согласно сообщениям, предложение «Брентфорда» на данном этапе отложено. Причиной является личная преданность Микаутадзе «Лиону» — грузинский игрок, которого рассматривали в качестве замены Йохану Визе, предпочитает остаться в клубе своего детства.
