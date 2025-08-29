Георгий Микаутадзе продолжит карьеру в «Вильярреале»

Сделка заключена — Георгий Микаутадзе продолжит карьеру в «Вильярреале». Стороны согласовали все детали сделки, 24-летнего грузинского футболиста уже ждут в Испании, где он пройдёт медицинское обследование в новом клубе и подпишет контракт. «Вильярреал» заплатит за Микаутадзе около 30 миллионов евро.



Несмотря на то, что Георгий Микаутадзе не хотел покидать «Лион», из-за финансовых проблем французский клуб всё же продал грузинского футболиста. Также рассматривались «Брентфорд», «Барнли» и «Неом», но клуб из Ла Лиги перебил все предложения, и сделка была закрыта.



Георгий Микаутадзе защищает честь «Лиона» с 2024 года. За это время футболист успел провести 49 матчей, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач. Если в последний момент не произойдет ничего непредвиденного, «Вильярреал» официально подтвердит трансфер грузинского игрока в ближайшие часы.





