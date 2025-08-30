Сборная Грузии уступила Италии во втором туре группового этапа Евробаскета

Сборная Грузии по баскетболу провела второй матч группового этапа Евробаскета-2025 против Италии и уступила со счётом 62:78.



Перед матчем Италия имела преимущество по всем статистическим показателям – она выиграла все тринадцать матчей против нашей команды, в то время как Грузия из 31 сыгранного на турнирах Евробаскета матча две победы подряд одержала лишь один раз – в 2015 году против Северной Македонии и Хорватии.



После двух туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и одно поражение. Следующий матч наша команда проведет завтра, 31 августа против Греции. Игра начнётся в 16:00.







