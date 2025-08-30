Бека Бурджанадзе: Мы знаем, зачем мы здесь и какова наша цель, будем бороться до конца

30.08.2025 20:49





Сборная Грузии провела свой второй матч группового этапа Евробаскет-2025 против Италии и проиграла со счётом 62:78. После игры игрок сборной Грузии Бека Бурджанадзе сделал такой комментарий:



«Мы очень расстроены, просто потому, что проиграли. Причём с разницей в 16 очков. Тем не менее команда боролась до конца, проявила сплочённость. Мы выигрывали в третьем периоде, но в силу обстоятельств (которые я сейчас не буду озвучивать) итальянская команда совершила большой рывок, после чего мы не смогли переломить ход игры.



Возможно, это не моя дело, но я хочу сказать максимально корректно — судейство должно быть намного лучше.



Мы знаем, зачем мы здесь, какова наша цель, и будем бороться до последней капли крови».







