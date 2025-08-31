ФИБА оштрафовала Торнике Шенгелия, но предстоящую игру он не пропустит

31.08.2025 14:32





ФИБА оштрафовала капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, но предстоящую игру он не пропустит.



Торнике получил второй технический фол под конец матча со сборной Италии из-за словесных оскорблений судей и был вынужден покинуть площадку. После этого возник главный вопрос: грозит ли капитану дисквалификация на следующую игру?



Болельщики грузинской команды с нетерпением ждали решения ФИБА, которое уже объявлено: Торнике оштрафован.



Сыграет ли он сегодня против Греции — это уже решит главный тренер сборной Александр Джикич.







