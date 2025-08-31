|
|
|
ФИБА оштрафовала Торнике Шенгелия, но предстоящую игру он не пропустит
31.08.2025 14:32
ФИБА оштрафовала капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, но предстоящую игру он не пропустит.
Торнике получил второй технический фол под конец матча со сборной Италии из-за словесных оскорблений судей и был вынужден покинуть площадку. После этого возник главный вопрос: грозит ли капитану дисквалификация на следующую игру?
Болельщики грузинской команды с нетерпением ждали решения ФИБА, которое уже объявлено: Торнике оштрафован.
Сыграет ли он сегодня против Греции — это уже решит главный тренер сборной Александр Джикич.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна