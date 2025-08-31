Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ФИБА оштрафовала Торнике Шенгелия, но предстоящую игру он не пропустит


31.08.2025   14:32


ФИБА оштрафовала капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, но предстоящую игру он не пропустит.

Торнике получил второй технический фол под конец матча со сборной Италии из-за словесных оскорблений судей и был вынужден покинуть площадку. После этого возник главный вопрос: грозит ли капитану дисквалификация на следующую игру?

Болельщики грузинской команды с нетерпением ждали решения ФИБА, которое уже объявлено: Торнике оштрафован.

Сыграет ли он сегодня против Греции — это уже решит главный тренер сборной Александр Джикич.


