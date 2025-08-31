Мел Гибсон предложил монаху из Грузии создать саундтрек к сиквелу «Страстей Христовых»

31.08.2025 16:59





Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби), духовник православной ассирийской общины в Грузии, рассказал, что получил неожиданное предложение от режиссера Мела Гибсона – создать саундтрек к сиквелу культового фильма «Страсти Христовы». Священник опубликовал письмо от представителя режиссера в своем Instagram.



В нем говорится, что Мел Гибсон увидел запись выступления отца Серафима на Reddit и был «глубоко впечатлен» его уникальным даром пения и чтения псалмов на арамейском.



«Мы надеемся, что именно это сможет стать основой для создания цельного, гармоничного саундтрека к фильму, который задуман как своеобразное продолжение «Страстей Христовых»», — сказано в письме.



Но отец Серафим отказался. Почему – он не уточнил.



Фильм «Страсти Христовы», рассказывающий о последних днях жизни Иисуса, вышел в 2004 году, собрал более 600 миллионов долларов при бюджете всего 30 миллионов и до сих пор считается самой кассовой независимой картиной в истории. Сиквел, над драфтом которого Гибсон начал работать десять лет назад, планируют выпустить весной 2027-го. Как ожидается, картина будет состоять из двух частей.



Отец Серафим известен далеко за пределами Грузии. В его монастырь Тринадцати ассирийских отцов в селе Канда недалеко от Мцхета приезжают паломники со всего мира, чтобы услышать литургию и песнопения на арамейском – мертвом языке, который был родным для Христа и которым сам монах владеет с детства.



Он поет молитвы в древней византийской традиции с использованием исона – тянущегося нижнего тона, который сопровождает молитву. Вместе с ним выступают дети прихожан его храма.



Источник: Новости - Грузия

