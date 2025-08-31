Грузия проиграла Греции с разгромным счетом на Евробаскете

Сборная Грузии по баскетболу провела свой третий матч на Евробаскете. В Лимассоле наша команда встречалась с Грецией. Грузины уступили со счётом 53:94, а Греция одержала третью победу подряд.



Сборная Грузии начала чемпионат Европы с сенсационной победы над Испанией со счётом 83:69. После шумного старта наша команда сыграла с Италией, уступив 78:62.



Гога Битадзе не участвовал в матче, а Торнике Шенгелия отыграл ограниченное количество минут (3:53). В игре с Грецией приняли участие новобранцы Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Александр Певадзе и Георгий Корсантия.



Первая четверть матча с Грецией началась очко в очно. Вскоре греки вышли вперёд и повели 13:22. Доминирование греков продолжилось и во второй четверти, а первая половина завершилась со счётом 29:46. Во втором тайме соперник полностью контролировал игру, и Грузия уступила с разгромным счётом 53:94.



Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Атетокунбо оказался неудержим. Яннис набрал больше всех очков в матче – 27.



Самым результативным игроком сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили – 14 очков, Дуда Санадзе и Георгий Шермадини набрали по 11 очков, а Корсантия – 8.



Сегодня состоятся ещё два матча группы C: Испания – Кипр начнётся в 19:15, Босния и Герцеговина – Италия – в 22:30.



Четыре лучшие команды группы выходят дальше. Грузия сыграет с Кипром и Боснией и Герцеговиной и может выйти в групповой этап, а в случае победы в обоих матчах может занять третье место.



Евробаскет-2025 проходит в четырёх странах: Латвии, Финляндии, Польше и Кипре. В каждой группе турнира будут играть по 6 команд, которые определят 4 лучших. 16 команд, вышедших из групп, выйдут во второй раунд плей-офф в Риге, столице Латвии, где и определится чемпион континента.





