Джикич: Перед игрой с Грецией у нас было два варианта
31.08.2025 19:41
Грузинская баскетбольная сборная проиграла Греции со счётом 53:94 на Евробаскете. Главный тренер нашей команды Александр Джикич прокомментировал результат встречи:
«Перед матчем у нас было два варианта: либо бороться до конца против Греции, выкладывая все силы. Либо думать о здоровье, экономить силы и сосредоточиться на победе в последних двух матчах (против Боснии и Герцеговины и Кипра). Я выбрал второй вариант.
Игру было неприятно смотреть? Да, именно так. Ни мне, ни моим баскетболистам тоже не понравилось, но мы выбрали этот вариант. Хочу также отметить, что 100%-ая концентрация сил против Греции не гарантировала нам победу. Давайте позаботимся об энергии наших игроков, избежим травм.
Будем отдыхать и готовиться к матчам против Боснии и Герцеговины и Кипра».
Сборная Грузии сыграет с Кипром 2 сентября, а с Боснией и Герцеговиной — 4 сентября.
Напоминаем, что из шести команд в группе в следующий раунд выходят четыре. У Грузии одна победа.
