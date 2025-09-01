Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Эрадзе назначен гендиректором «Почты Грузии»


01.09.2025   16:41


В ООО «Почта Грузии» новый генеральный директор. По информации «Почты Грузии», на эту должность назначен Георгий Эрадзе, имеющий длительный опыт работы на менеджерских позициях в сфере почтовых и транспортно-экспедиторских услуг.

«Георгий Эрадзе сменил на посту генерального директора компании «Почта Грузии» Левана Чикваидзе.

Акционерное общество «Почта Грузии» - на 100 процентов государственная долевая компания. Это крупнейшая почтовая организация страны, имеющая самую большую сеть сервис-центров. В масштабе Грузии функционируют 80 сервис-центров компании», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна