Георгий Эрадзе назначен гендиректором «Почты Грузии»

01.09.2025 16:41





В ООО «Почта Грузии» новый генеральный директор. По информации «Почты Грузии», на эту должность назначен Георгий Эрадзе, имеющий длительный опыт работы на менеджерских позициях в сфере почтовых и транспортно-экспедиторских услуг.



«Георгий Эрадзе сменил на посту генерального директора компании «Почта Грузии» Левана Чикваидзе.



Акционерное общество «Почта Грузии» - на 100 процентов государственная долевая компания. Это крупнейшая почтовая организация страны, имеющая самую большую сеть сервис-центров. В масштабе Грузии функционируют 80 сервис-центров компании», - говорится в информации.





