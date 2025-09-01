Дворец Дадиани в Зугдиди начнут реставрировать в этом году

Министерство культуры Грузии объявило о старте реставрации поместья бывших правителей Самегрело. Работы начнутся до конца 2025 года и продлятся до 2028-го. Проект разработан с участием архитекторов, реставраторов и специалистов Национального агентства по охране культурного наследия.



Первым этапом станет восстановление дворца Екатерины Дадиани (родной сестры Нины Чавчавадзе, вдовы Грибоедова). Укрепят фундамент, несущие конструкции, кровлю, обустроят дренажную систему для защиты здания от влаги. Особое внимание уделят «лазскому балкону» из каштанового дерева, который не реставрировался более полувека. После завершения работ откроются выставочные залы с экспонатами, которые не выставлялись более 100 лет.



Резиденция Дадиани — единственный сохранившийся в Грузии дворец в европейском стиле. Здание в нынешнем виде начали строить в 1870-е годы, но правители Самегрело жили на этой территории с первой половины XVII века. Вместе с возведением дворца Екатерина Дадиани заложила ботанический сад с редкими растениями, которым занимались выписанные из Европы садовники.



Музей при дворце, основанный в 1849 году супругом Екатерины Давидом Дадиани, считается одним из старейших в Грузии. В его коллекции свыше 50 тысяч экспонатов — от археологических находок и оружия до произведений западноевропейского искусства. Среди них — одна из трех посмертных масок Наполеона Бонапарта, отлитая в Париже в 1833 году. В Грузию ее привез племянник Наполеона Ахилл Мюрат, женившийся на грузинской княжне Саломе Дадиани, дочери Екатерины. Кстати, в середине 1990-х их потомки поселились в Грузии и попытались через Европейский суд получить права на имущество князей Дадиани, в том числе на дворец. Однако, по данным грузинской стороны, в 1919 году наследники Дадиани отказались от прав на дворцовый комплекс.





