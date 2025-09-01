|
Георгий Микаутадзе — игрок «Вильярреала»
01.09.2025 20:35
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе будет выступать за испанский клуб «Вильярреал».
Испанский клуб подтвердил переход 24-летнего грузинского нападающего всего несколько минут назад. Георгий Микаутадзе подписал 6-летний контракт с «Вильярреалом», сумма сделки между клубами составила около 30 миллионов евро.
Несмотря на то, что Георгий Микаутадзе не хотел покидать «Лион», из-за финансовых проблем французский клуб всё же продал грузинского игрока. Также рассматривались «Брентфорд», «Бернли» и «Неом», но клуб из Ла-Лиги предложил более высокую цену, и сделка была закрыта.
Георгий Микаутадзе защищал честь «Лиона» с 2024 года. За это время игрок успел провести 49 матчей, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач.
