Георгий Микаутадзе — игрок «Вильярреала»


01.09.2025   20:35


Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе будет выступать за испанский клуб «Вильярреал».

Испанский клуб подтвердил переход 24-летнего грузинского нападающего всего несколько минут назад. Георгий Микаутадзе подписал 6-летний контракт с «Вильярреалом», сумма сделки между клубами составила около 30 миллионов евро.

Несмотря на то, что Георгий Микаутадзе не хотел покидать «Лион», из-за финансовых проблем французский клуб всё же продал грузинского игрока. Также рассматривались «Брентфорд», «Бернли» и «Неом», но клуб из Ла-Лиги предложил более высокую цену, и сделка была закрыта.

Георгий Микаутадзе защищал честь «Лиона» с 2024 года. За это время игрок успел провести 49 матчей, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач.


