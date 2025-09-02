Антона Чечина приговорили к 8,5 года тюрьмы

02.09.2025 11:35





Гражданин России Антон Чечин, задержанный по обвинению в наркопреступлении, признан виновным Тбилисским городским судом и приговорён к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Приговор по делу огласил судья Джвебе Начкебия.



Напомним, Антон Чечин был задержан 3 декабря 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненного заключения.



Антон Чечин — российский активист. В 2024 году ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ему 4 тысячи евро за незаконное задержание на митинге. Также Чечин активно участвовал в протестах в Грузии, куда уехал после начала полномасштабной войны в Украине. Зимой 2024-го его задержали в Тбилиси по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Сам Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





