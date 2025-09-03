«Требуем справедливости» – Amnesty International о деле Антона Чечина

В Amnesty International прокомментировали приговор Тбилисского городского суда, согласно которому гражданин России Антон Чечин был осуждён на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.



«Антон Чечин утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. Он поделился с нами деталями своего задержания: неоднократного досмотра без понятых и без включённых нагрудных камер; тем, как у него забрали куртку и, вернув её, «нашли» в ней наркотики – уже в присутствии переводчицы, которую обвинение впоследствии оформило как понятую. Cуд разрешил возникающие сомнения в пользу обвинения. То же самое мы наблюдали в случае других участников протестов в Грузии, преследовавшихся по антинаркотическим статьям», – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.





«Все участники протеста, подвергшиеся преследованию по обвинениям в хранении наркотиков, отрицают свою вину и утверждают, что наркотики им были подброшены. Однако только двоих суд оправдал за недостаточностью доказательств. Для Антона Чечина и для всех осуждённых мы требуем нового рассмотрения дела и справедливого суда. В противном случае они должны быть освобождены», — добавил он.



Кривошеев считает, что в отношении полицейских, следователей и сотрудников прокуратуры, участвовавших в их уголовном преследовании, «должно быть немедленно проведено полноценное расследование в связи с обвинениями в фабрикации уголовных дел».



«Имена некоторых из этих сотрудников уже хорошо известны общественности. Может ли быть просто совпадением то, что они фигурируют в разных «наркотических» делах против активистов? Детали этих дел повторяют одну и ту же схему: участник протеста задерживается на основании некоего анонимного сообщения, обыскивается полицией при выключенных нагрудных камерах и с другими нарушениями, после чего «обнаруживаются» наркотики и возбуждается уголовное дело», — указал Денис Кривошеев.



«Мы требуем справедливости – объективного расследования и справедливого суда, в том числе по сообщениям о фабрикации уголовных дел», — заключил он.



Срок, к которому был приговорён Антон Чечин, на настоящий момент является самым большим из тех, что был назначен участникам антиправительственных протестов в Грузии, которые продолжаются уже почти 11 месяцев.





С декабря 2024 года как минимум шесть протестующих были арестованы в Грузии по обвинениям в хранении или распространении наркотиков, из них трое, Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль, – граждане России. Все они заявляют, что наркотики им были подброшены сотрудниками полиции, и связывают уголовные дела со своим участием в антиправительственных акциях, напоминают правозащитники.





