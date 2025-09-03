Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полиция продолжает практику полного раздевания в изолятораз временного содержания - адвокат


03.09.2025   15:03


Адвокат Лаша Ткешеладзе, который посетил часть задержанных, сообщил, что женщин, задержанных на проспекте Руставели, при помещении в изолятор в районе ЗаГЭС полностью раздели.

Полиция продолжает использовать эту порочную практику, заявляет правозащитник, из-за чего часть девушек находится в тяжёлом психологическом состоянии.

"В истории Грузии не было случая, чтобы столько женщин задержали за один день и применяли насилие против них".— говорит Лаша Ткешеладзе.

По имеющейся информации, из 22 человек, 13 задержанных — молодые девушки.


