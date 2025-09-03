|
Полиция продолжает практику полного раздевания в изолятораз временного содержания - адвокат
03.09.2025 15:03
Адвокат Лаша Ткешеладзе, который посетил часть задержанных, сообщил, что женщин, задержанных на проспекте Руставели, при помещении в изолятор в районе ЗаГЭС полностью раздели.
Полиция продолжает использовать эту порочную практику, заявляет правозащитник, из-за чего часть девушек находится в тяжёлом психологическом состоянии.
"В истории Грузии не было случая, чтобы столько женщин задержали за один день и применяли насилие против них".— говорит Лаша Ткешеладзе.
По имеющейся информации, из 22 человек, 13 задержанных — молодые девушки.
